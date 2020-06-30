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Haberler Sarmaşık Yeni filmi için Fethiye’de

Yeni filmi için ’de

Yeni filmi için Fethiye’de
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu; ismi ve diğer oyuncu kadrosunun sır gibi saklandığı filmin çekimlerinin bir kısmı, Fethiye'nin en gözde mekanlarından birisi olan Barbun Restoran'da gerçekleşti. Filmin yönetmeni ve diğer ekip hakkında da bilgi verilmedi. Çekimleri devam eden sinema filmi Fethiye ve bölge halkının merak konusu oldu.

ERDOĞAN CANKUŞ

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