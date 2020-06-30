Yeni filmi için Fethiye’de

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu; ismi ve diğer oyuncu kadrosunun sır gibi saklandığı filmin çekimlerinin bir kısmı, Fethiye'nin en gözde mekanlarından birisi olan Barbun Restoran'da gerçekleşti. Filmin yönetmeni ve diğer ekip hakkında da bilgi verilmedi. Çekimleri devam eden sinema filmi Fethiye ve bölge halkının merak konusu oldu.

ERDOĞAN CANKUŞ