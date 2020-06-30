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Haberler Sarmaşık Yeşilçam yıldızları tuvalde canlanıyor

yıldızları tuvalde canlanıyor

Yeşilçam yıldızları tuvalde canlanıyor
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Türk Sineması üzerine birçok çalışması ve kitabı bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı, Yeşilçam aşkını hobisiyle birleştirdi. Türk filmleri arşivi, afiş ve fotoğraf koleksiyonu da bulunan Dilara Balcı, Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerini suluboya tekniğiyle resimleyerek yaşatıyor. Çocukluğundan bugüne kadar binlerce Yeşilçam filmi seyrettiğini söyleyen Dr. Dilara Balcı, 2 binden fazla film izlediğini belirtti. Balcı, bin 300 filmlik dijital film arşivi olduğunu da dile getirdi.

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