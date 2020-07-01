Evlilik hayali sözleşmeye kaldı

Bodrum'daki yazlığında 25 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile tatil yapan İbrahim Tatlıses'in evlilik hayalleri suya düştü. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çiftin hayatlarını birleştirme kararına hem Tatlıses'in çocukları hem de Karakaya'nın ailesi karşı çıktı. Son zamanlarda aile içinde birçok sorunla boğuşan türkücü, çocuklarının rızasını alabilmek için sevgilisine 'Evlilik sözleşmesi yapalım' dediği, fakat bu fikrine de aile içinde sıcak bakılmadığı öğrenildi.

ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Sürpriz aşkla ilgili bir başka gelişme daha yaşandı. Tatlıses ve Karakaya çiftinin geçtiğimiz Ağustos ayında, türkücünün eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yediği ortaya çıktı. İkiliyle aynı masada bir fotoğrafını Ağustos ayında paylaşan 68 yaşındaki türkücü, "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez" sözlerine yer verdi.

Fatih ŞENDİL

İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu