ŞIMARTMA POLİTİKASI
Otelin giriş kapısında sizi karşılayan görevliler golf arabası ile gideceğiniz restorana götürüyor. Elektriğin, suyun Türk lirası olarak ödendiği işletmede yiyecek ve içecekler ise, euro üzerinden satılıyor. Fahiş fiyatların uygulandığı restoranda yemeğe giden iş insanı Gökhan Göz, mercimek çorbasının 107 liradan satıldığını ifade ederek "1 aydır Bodrum'u sallayan fiyatlar konusunda bahsi geçen otele geldik. Mercimek çorbası 14 euro, yani bugünkü kurda 105 liralara denk geliyor. Bardakçı koyunda, Göltürkbükü'nde ve birçok yerde 250-300 liralara yediğimiz menüler, burada bin liraya ulaşıyor. Buranın tek özelliği hizmetinin farklı olması, müşterilerine vermiş olduğu özel ilgi ve kendini şımart politikasıdır" dedi.
TUBA AYHANBodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor
Fahiş fiyatlı restoranın menüsü pes dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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