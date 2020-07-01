  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Fahiş fiyatlı restoranın menüsü pes dedirtti

fiyatlı restoranın menüsü pes dedirtti

'un en güzel koylarından biri olan Cennet koyunda bulunan lüks bir otelin restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı. Bir kase mercimek çorbasının bile 107 liraya menüye konulduğu restoranda, bir şişe suyun ise 52 liraya satılması tepki çekti.

Fahiş fiyatlı restoranın menüsü pes dedirtti
Giriş Tarihi: 1.7.2020

ŞIMARTMA POLİTİKASI
Otelin giriş kapısında sizi karşılayan görevliler golf arabası ile gideceğiniz restorana götürüyor. Elektriğin, suyun Türk lirası olarak ödendiği işletmede yiyecek ve içecekler ise, euro üzerinden satılıyor. Fahiş fiyatların uygulandığı restoranda yemeğe giden iş insanı Gökhan Göz, mercimek çorbasının 107 liradan satıldığını ifade ederek "1 aydır Bodrum'u sallayan fiyatlar konusunda bahsi geçen otele geldik. Mercimek çorbası 14 euro, yani bugünkü kurda 105 liralara denk geliyor. Bardakçı koyunda, Göltürkbükü'nde ve birçok yerde 250-300 liralara yediğimiz menüler, burada bin liraya ulaşıyor. Buranın tek özelliği hizmetinin farklı olması, müşterilerine vermiş olduğu özel ilgi ve kendini şımart politikasıdır" dedi.

TUBA AYHAN

Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fahiş fiyatlı restoranın menüsü pes dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA