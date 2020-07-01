Sağlıklı bir gebelik içinkilit besinler

Hamile kadınların, yeme alışkanlıkları her zamankinden daha önemli hale gelir. Yedikleri sağlığını, hislerini ve elbette bebeği de etkiler. Bebeğin organları, sağlıklı gelişmek için doğru miktarda protein, karbonhidrat ve yağa ihtiyaç duyar, bu yüzden hem annenin hem de bebeğin ihtiyacı olan besinleri almaları çok önemlidir. Gebelikte sağlıklı beslenmenin nasıl olacağını, anne ve bebek için diyet olsa da, gebelik diyeti kilo vermekle ilgili değildir.

GEBELİK DİYETİ

Gebelikte yapmak isteyeceğiniz son şey, kalori alımınızı kesmektir. Gebelikte sağlıklı bir diyet, tamamen dengeli beslenmeyle ilgilidir. 5 temel besin grubu olan meyve, sebze, tahıl, yağsız et ve yumurta gibi protein zengini gıdalar ve yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinden; mineraller ve vitaminler kadar, yeterli protein, karbonhidrat ve yağ almanız gerekir.



MEVSIM MEYVELERINI TERCIH EDIN

İSTER taze ister dondurulmuş olsun, meyveler vitamin ve lif açısından zengindir, ayrıca kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Konserve meyve alacak olursanız, üzerindeki etiketi iyi okuyun; şurup değil, su içinde saklananları tercih edin. Gün içinde ara öğünlerde de mutlaka mevsim meyvelerini tüketmeye özen göstermelisiniz.



KALSIYUM IÇIN SÜT ÜRÜNLERI

Yağsız süt, peynir ve yoğurt, lezzetli kalsiyum kaynaklarıdır. Günde birkaç kez süt içmek anne ve bebek için faydalıdır. Pastörize sütle yapılmış yoğurt ya da peyniri günlük beslenme alışkanlığınıza dahil etmelisiniz. Kalsiyum ihtiyacı doğumdan sonra süt emzirme döneminde de devam edeceği için göz ardı edilmemesi gerekiyor.



FAYDALI YAG KAYNAKLARI

YANINIZDA taşıyabileceğiniz, kolay kolay bozulmayan kuruyemişler ve fındık/ fıstık/ceviz ezmeleri harika atıştırmalıklardır. Ayrıca mükemmel protein ve sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Badem, fıstık ve ceviz, kuruyemişler arasında iyi seçimlerdir. Pratik yiyecekler hazırlamanız gerektiği durumlarda, fındık ya da fıstık ezmelerinden faydalanabilirsiniz.



BESIN DEPOSU YUMURTA

PROTEİN, D vitamini ve B12 ile dolu yumurta, gerçek bir besin deposudur, ayrıca hazırlaması da hızlı ve pratiktir. Çırpılmış ya da kızarmış tost ekmeği üzerinde haşlanmış olarak tüketilebilir. Gebelik sürecinden annenin birçok temel ihtiyacını karşılaması yönüyle de yumurta ön plana çıkmaktadır.



GÜNES YANIGINA AYNISEFA ÇÖZÜMÜ

Bahçe nergisi olarak da bilinen aynısefa bitkisi, cildi etkileyen çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra enfeksiyonları ve mantarı tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Ağrı ve iltihap azaltıcı özelliği de bulunan aynısefa, ayrıca böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar. Güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilid



GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN BİR FİNCAN REZENE ÇAYI

Anemi tedavisinde oldukça faydalı olan rezene, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik gücünün ve sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bir fincan rezene çayı, yaklaşık 43 miligram kalsiyum içerir; bu da, kalsiyum bakımından yüksek miktarda yiyecek tüketmeyen ve kalsiyum eksikliği olan kişiler için alternatif bir seçenek sunar. Araştırmalar, besin kaynaklarından artan kalsiyum alımının kemik mineral yoğunluğunuzu artırdığını göstermektedir.