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Haberler Sarmaşık Çağla tatile hazır

Çağla tatile hazır

Çağla tatile hazır
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Güzel sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Beşiktaş'ta arkadaşlarıyla buluştu. Öğlen saatlerinde geldiği bir mekanda yakın dostlarıyla kahve içen ünlü manken, tatil hazırlıklarına başladığını söyledi. Şıkel, "Programım final yaptı. Ben de tatil öncesi biraz alışveriş yapmak istedim. Döndüğümde kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şıkel, daha sonra meydan katındaki lüx mağazalardan alışveriş yapıp AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

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