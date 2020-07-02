ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın cast çalışmaları tamamlandı. 'Dizi atv'de izlenir' sloganını her defasında yineleyen atv, izleyiciyi ekrana bağlayacak yeni bir projeye daha imza atıyor. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi 'Maria ile Mustafa'da Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent başrolleri paylaşacak.

ÇEKİMLER ÜRGÜP'TE

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise, usta isim Faruk Teber oturuyor. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.