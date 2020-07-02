Mesele para değil!

Haftalardır çocuklarıyla birçok sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklama ile bu kez şarkıcı kızı Dilan Çıtak'la arasını bozdu. Ünlü türkücünün "Evrakları geç verdiği için ev alamadı" sözleri, kızı Dilan Çıtak'ı kızdırdı.

SALAK YERİNE KOYMASINLAR

Konuyla ilgili konuşan Çıtak, "Evet evraklar biraz gecikti. Koşarak tapu dairesine mi gitseydim? Çocuk evrakla yapılmıyor, çocuk hislerle yapılan bir varlık. Bir his varsa 'geç verildi' diye bir mazeret olamaz. Bir tek bana mı denk gelmiş bu durum!" sözleriyle babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. Babasının Kuşadası'ndaki dairelerinden bir tek kendisinin alamadığını söyleyen Çıtak, "Bundan önce de kendi paramı kendim kazanıyordum, şimdi de öyle. Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim ama artık insanları salak yerine de koymasınlar. Para meselesi değil; burada hak, adalet durumu var. 27 yıl sonra barışan bir evlada ev verilmiyorsa, burada evrak meselesi suni geliyor" dedi. Babasının yardımcısına da bir ev verdiğini belirten Çıtak, bu kişinin Gülçin Karakaya olup olmadığını belirtmedi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI