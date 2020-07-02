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Haberler Sarmaşık Mütevazılığıyla hayran bıraktı

Mütevazılığıyla hayran bıraktı

Mütevazılığıyla hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de alışveriş yaptı. Yazlık ürünleri deneyip satın alan İnanır'a hayranlarının ilgisi yoğundu. Alışveriş sırasında fotoğraf çekilmek isteyenlerin ricası kırmayan ünlü aktör, mütevazi tavırlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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