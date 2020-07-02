Sen neymişsin be Deren!

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin, Mimar Eren Talu'dan olan 23 yaşındaki kızı Deren Talu'nun estetikli oldu-ğu ortaya çıktı. Deren'in sosyal medyada dolaşı-ma giren eski bir fotoğra-fındaki detaylar görenleri şok etti. Genç oyuncunun özellikle burun ve dudak-larındaki estetik operasyon dikkat çekerken, çene böl-gesine de müdahale edil-diği görüldü. Deren Talu, şu sıralar Şükrü Özyıldız'la beraber rol alacağı dizinin hazırlıklarını yapıyor.