Yaz alerjileri en fazla çocukları etkiliyor

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, yaz aylarında en sık deri ile ilgili alerjilerin görülmesiyle birlikte, saman nezlesi ve yaz nezlesinin de çocukların hayatını etkilediğini anlatarak, polenler kadar güneş ve klorun da önemli bir tetikleyici olduğuna işaret etti. Çocukların mümkün olduğunca klorlu havuzlara sokulmaması gerektiğini söyleyen Sarıçoban, "Güneş alerjisi olan çocuklarda mutlaka güneş kremleri kullanılmalı. Uzun kollu ve ince kumaştan yapılmış kıyafetler seçilmeli" dedi. En sık rastlanan tetikleyici faktörlerden biri olan polen alerjileri daha çok büyük çocukların ve ergenlerin sorunu olarak görülüyor.

GENETİK AKTARIM VAR

Bununla birlikte, deri ve böcek alerjilerinde bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Alerjilerin ortaya çıkmasında genetik etkinin önemli olduğunu belirten Sarıçoban, "Anne ya da babadan birisi alerjikse çocuğun alerjik olma olasılığı yüzde 40, her ikisi de alerjikse yüzde 60 oranlarına çıkabiliyor" dedi.



POLEN ALERJISI 6 AY SÜRÜYOR

ÇAYIR ve ot polenlerinin neden olduğu tepkiler genelde ilkbaharın son dönemlerinde başlıyor ve yaz boyu devam ediyor. Polenlere alerjisi olan çocuklarda ilk belirti burun akıntısı oluyor. Burunda kaşıntı ve art arda hapşırık şeklinde görülür. Benzer tepkiler gözde de ortaya çıkabiliyor. Gözlerde kızarma, batma, kaşıntı, sulanma ile kendini gösteriyor. Sürekli elle gözler kaşındığı için giderek enfekte de olabilir. Ailelerin bu dönemde rastlanan akıntıyı soğuk algınlığı ile karıştırmaması gerekiyor.



GÜNES VE KLOR DERIYE ZARAR VEREBILIR

YAZ aylarında deri alerjilerinde belli bir artış gözleniyor. Polenler kadar güneş ve klorun da etkili olabildiği unutulmamalı. Deri alerjisinin ilk belirtisi kaşıntıdır. Kaşıntı ile birlikte başlayan bir kabarıklık oluşur. Güneşin değdiği yerlerde kızarma, kabarma hatta zaman zaman yanık gibi de kendini gösterebilir. Bu belirtiler bazen havuzlarda kullanılan klora bağlı olarak da oluşabiliyor.



YAZIN BÖCEKLERE DIKKAT

SICAK havayla birlikte yaz aylarında böcek alerjileri de çocuklarda daha fazla ortaya çıkıyor. Böcek sokmaları çoğunlukla fark edilemeyebiliyor. En belirgin özelliği ise sıralı bir şekilde ilerlemesi oluyor ve genelde vücudun açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde görülüyor. Sadece arının soktuğu yerde kızarıklık, şişme yapabileceği gibi ani gelişen ve nefes darlığı, bilinç kaybı, kusma gibi reaksiyonlara sebep olan 'anaflaktik şok' denilen alerjik şoka da yol açabiliyor.