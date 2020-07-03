ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, önceki gece Yeniköy'de arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Dizinin sezon finali yapmasıyla ailecek tatile çıkacaklarını söyleyen Özçivit, kendisine yöneltilen "Karan konuşmaya başladı mı?" sorusuna, "Çok oldu başlayalı. İlk önce anne dedi" diyerek cevap verdi.
İlk sözü ‘anne’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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