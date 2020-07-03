Korku gecesi

Oyuncu Ozan Güven'in şiddet uyguladığı kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'un, savcılığa verdiği şikayet dilekçesi ortaya çıktı. Korkunç geceyi anlatan Bulutsuz, tartışmanın eski erkek arkadaşının bahsi geçince başladığını belirtti.

'OZAN ÇOK ALKOLLÜYDÜ'

Ünlü oyuncunun bir anda evdeki her şeyi kırıp dağıtmaya başladığını söyleyen genç kadın, Güven'in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandığını, daha sonra çılgına dönen oyuncunun kendisini yatağa fırlatıp üzerine çıkarak tokatladığını söyledi. İfadesinde Ozan Güven'in olay esnasında aşırı alkollü olduğunu belirten Bulutsuz, "Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Yerde bulunan kırılmış cam parçalarından yaralandım. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Seni öldüreceğim' dedi" sözleriyle olayı anlattı. Evden çıplak ayaklarla kanlar içinde kaçtığını söyleyen talihsiz kadın, Güven'in şoförü tarafından yakın bir arkadaşının evine bırakıldığını söyledi.



SILA'DAN DESTEK MESAJI

ESKİ sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek davalık olan Sıla Gençoğlu da birçok ünlü kadın gibi, Deniz Bulutsuz'a destek oldu. Sosyal medyada bir mesaj yayınlayan Sıla, "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. Kadına şiddete hayır" dedi. Bulutsuz'a Demet Özdemir, Hadise ve Hazal Kaya gibi isimlerden de destek mesajı gelmişti.