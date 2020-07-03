Nefesler tutuldu Türkiye Müge Anlı’yı izledi!

Hafta içi her gün atv ekranların-da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olma-ya devam ediyor. Kantar Medya tara-fından alınan verilere göre, gün içe-risinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gün-düz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme oranı ve payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler'de %4,98 izlenme oranı ve %33,18 payı ile birinci olurken, AB Sosyal Statü'de %25.55 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise %33,37 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.