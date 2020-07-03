‘Sahneleri özlemiştim’

Şarkıcı Simge Sağın, eski menajeri Özgür Aras ile önceki akşam Şişli'deydi. Alışveriş yapan ikili, daha sonra yemek yedi. 5 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava sahnesindeki konseri için hazırlıkların devam ettiğini söyleyen şarkıcı, "Sahnede olacağım için çok mutluyum. 3 aydır sahne performansım olmamıştı. Konser vermeyi çok özlemiştim" dedi.