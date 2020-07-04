Dilan eleştirilerden rahatsız değil

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Dünyanın en ünlü sinema veri tabanı Imdb'nin sıralama listesi Star Metre'de 'Yarına Tek Bilet' filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşmesi hakkında konuşan Deniz, "Çok mutlu oldum. İzlenme başarısı aslında ekibin başarısı" dedi. Filmine yapılan olumsuz eleştirilere de cevap veren oyuncu, "Tabii ki eleştiri yapılacak, sorun değil. Bu film herkese uymayabilir. Bu tip projelerin devam etmesi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.