Doğum gününde Melisa’yla partiledi

Pandemi nedeniyle arkadaşları arasında yaptığı bir parti ile 30. yaşını kutlayan Şeyma Subaşı, doğum günü heyecanını sosyal medyada paylaştı. Kızı Melisa ile doğum gününden kareler yayınlayan sosyal medya fenomeni, "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ikizim gibi çok güzel bir kızım var! Keşke 30'uncu yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir. Bana mutlu yıllar!" notunu düştü.