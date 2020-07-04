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Haberler Sarmaşık Hipertansiyona karşı bir avuç çilek

karşı bir avuç çilek

Hipertansiyona karşı bir avuç çilek
Giriş Tarihi: 4.7.2020

İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra sağladığı faydalarla da ön plana çıkıyor. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çileğin bir porsiyonuyla vücudunuzun günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çilek, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli rol oynamaktadır.

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