Hipertansiyona karşı bir avuç çilek

İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra sağladığı faydalarla da ön plana çıkıyor. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çileğin bir porsiyonuyla vücudunuzun günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çilek, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli rol oynamaktadır.