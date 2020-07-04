İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra sağladığı faydalarla da ön plana çıkıyor. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çileğin bir porsiyonuyla vücudunuzun günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çilek, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli rol oynamaktadır.
Hipertansiyona karşı bir avuç çilek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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