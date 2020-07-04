İspanya’da Hercai fırtınası!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. İspanya'da da izleyicilerle buluşan atv'nin sevilen dizisi Hercai, geçtiğimiz Pazar günü yayınlanan bölümüyle %3,3 izlenme payı alarak, yayınlandığı kanal olan Nova TV'nin "2019/2020 sezonunun en iyi reytingi"ni aldı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren en çok izlenen dizilerden olan Hercai, İspanya dışında 25 ülkeye daha satılarak, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirdi. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Serhat Tutumluer paylaşıyor.

ATV DİZİLERİ ZİRVEYE TAŞIDI

AYNI zamanda atv'nin bir başka fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'i de yayınlayan Nova TV, aldığı yüksek reytinglerle Haziran ayında İspanya'daki bütün tematiklar arasında birinci oldu.