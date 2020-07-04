Yeni normalde sebzeye ağırlık verin

Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber evde geçirilen süreçte alınan kiloları sağlıklı bir şekilde vermek de öncelikler arasında yer alıyor. Yeni normalde vitamin ve mineral bakımından zengin bir diyet uygulamanın önemli olduğuna vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Ayrıca kronik hastalıkları bedeninizden uzak tutan sebze ve meyveleri öğünlerinizde mutlaka bulundurun" dedi.

HEDEF İDEAL KİLONUZ

Protein, çinko, A, C, E vitamin ve mineralleri yönünden zengin yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Fazla kilo bağışıklığınızı düşürecektir. Bu nedenle öncelikle aldığınız kilolara veda ederek ideal kilonuza ulaşın" önerisinde bulundu. Bağışıklığa yaz aylarında da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Yıldırım, "Karantina sürecinde hepimiz bağışıklığımızı korumanın sırlarını tartıştık. Gerçekten güçlü bir bağışıklık istiyorsak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.



BU HATALARA DÜŞMEYİN

GÜNEŞLENDİKTEN sonra aşırı soğuk su içmek, boğaz ağrısı veya sindirim sorunlarına yol açabilmektedir. Çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. Kafeinin fazla alımı vücudunuzu susuz bırakabilir. Gazlı içecekler ve tatlı yerine meyve tüketmeyi deneyin. Son olarak hızlı kilo vermek için şok diyetlere yönelmeyin. Bu diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesine yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin.



PORSİYONLAR KÜÇÜLSÜN

BESİNLERİN mevsiminde tüketilmesinin birçok yararı vardır. Bunlardan faydalanmak için mango, karpuz, erik, çilek, kereviz, domates gibi mevsiminde hasat edilmiş sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Dehidrasyonu önlemek için yeterli sıvı alımına özen göstermelisiniz. Porsiyonları küçültmek de bir diğer önemli kuralınız olmalı. Yaz mevsiminde midenizde yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer. Bu nedenle özellikle akşam yemeklerinde ağır etli yemekler yerine daha hafif sebze yemeklerini tercih edin.



ÇİĞ SEBZELERE TUZ ATMAYIN!

EVDE geçirilen süreçte yapılan zincirleme hatalar fazla kilolara davetiye çıkarıyor. Öğünlerinizde tam tahıllı ekmek ve makarna gibi lifli besinlere doğru miktarlarda yer vermelisiniz. Sebze ve meyve tüketiminizi artırmalı, yeterli gelmediğini düşündüğünüzde size uygun probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemlisi, tuz tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz.



ŞEKERLİ İÇECEK YERİNE MADEN SUYU

SICAK YAZ günlerinde aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmaya özen gösterin. Serinlemek için içilen şekerli ve kalorili içecekler göbek bölgesi yağlanması, insülin direnci gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. Kalorili içecekler yerine günde 1-2 kez sodyum miktarı 150'den az olan maden suyu tercih edebilirsiniz. İçerisine çilek, limon gibi meyveleri koyarak tatlandırabilirsiniz.