Gülben Ergen ve arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya, önceki gece Bodrum'da sahne aldı. Sevenlerinin karşına siyah taşlı ve derin yırtmaçlı bir elbise ile çıkan Gülben Ergen, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Programın ikinci yarısına mikrofonu Ergen'den devralarak hızlı bir giriş yapan Serkan Kaya, "Özlemişim sahneye çıkıp sizlerle beraber şarkılar söylemeyi" diyerek sevenlerine olan özlemini dile getirdi.
Bodrum sahnesinde rüzgar gibi estiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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