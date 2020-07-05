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Haberler Sarmaşık Bodrum sahnesinde rüzgar gibi estiler

sahnesinde rüzgar gibi estiler

Bodrum sahnesinde rüzgar gibi estiler
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Gülben Ergen ve arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya, önceki gece Bodrum'da sahne aldı. Sevenlerinin karşına siyah taşlı ve derin yırtmaçlı bir elbise ile çıkan Gülben Ergen, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Programın ikinci yarısına mikrofonu Ergen'den devralarak hızlı bir giriş yapan Serkan Kaya, "Özlemişim sahneye çıkıp sizlerle beraber şarkılar söylemeyi" diyerek sevenlerine olan özlemini dile getirdi.
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