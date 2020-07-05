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Diana’nın hayatı film oluyor

Diana’nın hayatı film oluyor
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 2022'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor. Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana'nın 25'inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.
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