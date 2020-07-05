Köpekleri için milyonluk yat aldı

Korona virüs salgını nedeniyle yaz sezonunu yat ve teknelerde geçiren ünlülere, şarkıcı Seren Serengil de katıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesine yat almak için gelen Serengil'in yeni oyuncağının 2 buçuk milyon TL değerinde ve 21 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.



"ZAMANI GELMİŞTİ"

Tatillerini denizde geçirmeyi tercih ettiğini söyleyen güzel sunucu, "Marmaris'i çok severim, çocukluğumdan beri tatil için buraya gelirdik. Marmaris daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim" dedi.







Aldığı yatın satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen ünlü isim, "Her yıl yat kiralıyordum, bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm. Bir başka sebep de köpeklerimin olması. Onları düşünerek aldım. İşlemler için bekliyorum" diye konuştu. Teknesinin şu an da Selimiye'de olduğunu ve işlemler bitene kadar 10 gün Muğla'da kalacağını söyleyen Serengil, ileride Marmaris'e yerleşmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

ADEM ÜLKER