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Haberler Sarmaşık Maria ile Mustafa’nın hazırlıkları tam gaz devam ediyor

ile ’nın hazırlıkları tam gaz devam ediyor

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan ile dizisinin okuma provalarına başlandı.

Maria ile Mustafa’nın hazırlıkları tam gaz devam ediyor
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Çekimlerine Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan, atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın okuma provaları geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Seyirciyle çok yakında buluşacak olan dizinin okuma provalarında, ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli şekilde gerçekleşen provalarda oyuncular karakterlerine ilk kez hayat verdi.

BİR AŞK HİKAYESİ
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi Maria ile Mustafa'nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşıyor.
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