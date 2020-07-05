Salgın dönemini Amerika Miami'de geçiren 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Marcus Aral Türkiye'ye döndü. Şişli'de bir vejeteryan restoranda birlikte kahvaltı yapan ikiliden Şahin, "Önceliğim modellik olacak fakat oyunculuk eğitimi de almaya başladım.Şu anda iş teklifleri alıyorum. Oyunculuk eğitimine başlayacağım, onun görüşmelerini yapıyorum ama dediğim gibi, asıl hedefim modellik" dedi.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Önce modellik sonra oyunculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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