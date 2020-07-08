Gençliğim Eyvah ve Müge Anlı ekrana kilitledi

YAyınlandığı günden itibaren kalpleri ısıtıp yüzleri güldüren, atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı devam ettiriyor. Dün yayınlanan dördüncü bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 3,90 izlenme oranı ve yüzde13,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 3,10 izlenme oranı ve yüzde11,60 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 3,54 izlenme oranı ve yüzde 12,03 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA

HAFTA içi her gün saat 10.00 da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı oldu. TÜM Kişiler' de aldığı yüzde 30,68 AB Sosyal Statü'de yüzde 23.43 ve 20+ABC1'de aldığı yüzde 29,83 izlenme payıyla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!