  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Gençliğim Eyvah ve Müge Anlı ekrana kilitledi

ve ekrana kilitledi

Gençliğim Eyvah ve Müge Anlı ekrana kilitledi
Giriş Tarihi: 8.7.2020

YAyınlandığı günden itibaren kalpleri ısıtıp yüzleri güldüren, atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı devam ettiriyor. Dün yayınlanan dördüncü bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 3,90 izlenme oranı ve yüzde13,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 3,10 izlenme oranı ve yüzde11,60 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 3,54 izlenme oranı ve yüzde 12,03 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA
HAFTA içi her gün saat 10.00 da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı oldu. TÜM Kişiler' de aldığı yüzde 30,68 AB Sosyal Statü'de yüzde 23.43 ve 20+ABC1'de aldığı yüzde 29,83 izlenme payıyla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençliğim Eyvah ve Müge Anlı ekrana kilitledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA