Yakalanınca panik yaptılar

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013'te evlenen ve 2019 sonunda boşanan Cem Aydın, önceki akşam Nehir Erdoğan ile yakalandı. Flaşların patlamasıyla Cem Aydın bir süre mekanın içinde bekledi, Nehir Erdoğan ise başka masadaki bir arkadaşının yanına gitti. İkili daha sonra kendilerini görüntüleyen muhabirlerin yanına giderek, "Arkadaşlar bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok. Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız yalan dolan şeylere gerek yok, hep beraber çok güzel dostuz biz" diye açıklamada bulundular.