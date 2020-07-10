  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yakalanınca panik yaptılar

Yakalanınca panik yaptılar

Yakalanınca panik yaptılar
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013'te evlenen ve 2019 sonunda boşanan Cem Aydın, önceki akşam Nehir Erdoğan ile yakalandı. Flaşların patlamasıyla Cem Aydın bir süre mekanın içinde bekledi, Nehir Erdoğan ise başka masadaki bir arkadaşının yanına gitti. İkili daha sonra kendilerini görüntüleyen muhabirlerin yanına giderek, "Arkadaşlar bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok. Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız yalan dolan şeylere gerek yok, hep beraber çok güzel dostuz biz" diye açıklamada bulundular.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yakalanınca panik yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA