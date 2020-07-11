Dehşetin fotoğrafı

Agresif ve alkollü halleriyle tanınan oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı geceyle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 13 Haziran'da evinde sevgilisiyle tartışan Güven'in, alkolün de etkisiyle bir anda Bulutsuz'u dövmeye başladığı ve genç kadınının evden ayrılmasını engellemeye çalıştığı günlerce konuşulmuştu. Basına yansıyan yeni fotoğraflarda, Bulutsuz'un yaşadığı şiddetin boyutu gözler önüne serildi.

"MOTORDAN DÜŞTÜM"

Ortaya çıkan fotoğrafların olaydan 6-7 saat sonra çekildiği belirtilirken, Bulutsuz'un vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddete maruz kaldığı görüldü. Kolundaki morlukları gören arkadaşlarının 'Ne oldu?' sorusuna, "Motordan düştüm" diye cevap veren Bulutsuz'un, utancından ne hastaneye ne de savcılığa gidemediği öğrenildi. Sosyal medya uzmanı genç kadın, olaylı geceden 5 gün sonra şikayette bulundu ve bu görüntüleri de dosyaya ekledi. Deniz Bulutsuz 18 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek, Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından yargılama talep etmişti.



Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük ve yara bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.