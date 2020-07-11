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: Yemek yapmaktan sıkıldım

Didem Şahin: Yemek yapmaktan sıkıldım
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Çeşme'deki yazlıklarında tatil yapan sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin, akşam yemeği için geldikleri Dost Pide'de objektifimize takıldı. Salgın nedeniyle haftalardır evde yemek yaptığını belirten Didem Hanım, "Yemek yapmaktan sıkıldım. Virüs yüzünden Alaçatı'nın kalabalığına da girmiyoruz. Dışarda yemek yiyip biraz hava alalım istedik" dedi.

ERCAN AKGÜN

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