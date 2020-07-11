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Haberler Sarmaşık Özilhan ailesinin Boğaz keyfi

Özilhan ailesinin Boğaz keyfi

Özilhan ailesinin Boğaz keyfi
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Evliliğe adım attıktan sonra televizyon ekranlarına ara veren Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve kayınpederi Tuncay Özilhan ile birlikte önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Boğaza karşı akşam yemeği yiyen Özilhan ailesinin keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında Jaguar marka araçlarına geçen çiftten Yasemin Özilhan, muhabirlere iyi akşamlar dileklerinde bulundu.

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