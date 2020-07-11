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Pandemide egzersiz yapmak maske takmak kadar önemli

Pandemide egzersiz yapmak maske takmak kadar önemli
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Alsancak Private Training Studio'nun sahibi Emrecan Karakuş, evde kaldığımız pandemi dönemi boyunca yapılan egzersizlerin, vücuda pek çok önemli fayda sağladığını söyledi. DÜZENLİ spor yapmanın insan sağlığına ve psikolojisine olan faydalarının saymakla bitmediğini belirten Emrecan Karakuş, pandemi döneminde yapılan egzersizin maske takmak kadar önemli olduğunu belirtti.

ŞENOL KANTÜRK

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