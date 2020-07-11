‘Polen avcıları’ hayatı kolaylaştırıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla geçen yıl başlatılan "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması, polene karşı alerjisi olanların hayatını kolaylaştırdı. Kurulan polen yakalama cihazları sayesinde, haftalık polen örnekleri değerlendirilerek astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen riski hesaplanıyor. Vatandaşların polenalerji. ege.edu.tr adresinden rahatlıkla takip edebildiği "hava polen durumu", alerjisi olanların önceden tedbir almasını sağlarken, farklı alerji kaynaklarına ilişkin de değerli bilgiler veriyor.