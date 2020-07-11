Yağmur kadın Esengül

atv'nin sevilen dizisi Beni Bırakma'da Meltem karakterini canlandıran oyuncu Esengül Aypek, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, yoğun İstanbul trafiğine takılmamak için kredi kartı ile kiralanan elektrikli scooterla yolculuk yapmak istedi.

HEPSİNİ EZBERLEMİŞ

İlk kez scooter kullanacağını söyleyen Aypek, "Kredi kartınızla işlem yapmanız lazım" diyen gazetecilere, "Öyle yapıyorum zaten. Kart numarası aklımda. 5 tane kartım var hepsinin numaralarınıezberledim" diye cevap verdi. Aypek'in bu yanıtı akıllara Yağmur Adam filmindeki Dustin Hoffman'ın canlandırdığı ve her şeyi hafızasına kaydeden Raymond karakterini getirdi.

TARHAN ABDULLAHOGULLARI