Bodrum’a hayran kaldı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı en etkili tedbirleri alan Türkiye, dünyaca ünlü yabancı isimlerin güvenli tatil için ilk tercihi oluyor. Rus soprano Anna Netrebko da tatil için Ege'nin gözde tatil merkezi Bodrum'u seçti. Sosyal medya hesabından Bodrum tatilinin her anını paylaşan sanatçı, Avrupa'daki arkadaşlarına da Ege kıyılarını övdü.





HERKESİ EGE'YE DAVET ETTİ

Tatil boyunca her gün 1500 metre yüzdüğünü söyleyen Netrebko, "Bodrum'un kumları ve güneş bana huzur veriyor" dedi. Ege sularına hayran kalan ve birçok aktiviteye katılan sanatçı, deniz paraşütü yaptığı anların görüntülerini ise, "Korkmuyorum, aslında çok güzel ve eğlenceli" notuyla paylaştı. Başarılı sopranonun Bodrum paylaşımlarına takipçilerinden de yorum ve beğeni yağdı. Herkesi Bodrum'a davet eden Netrebko'nun paylaşımına, birçok kişi "İlk fırsatta tatil için geleceğim" yorumunda bulundu.