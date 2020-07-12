Dizi TV pazar sabahınızı renklendirecek

Pazar günlerinin keyifli programı DİZİ TV bu hafta yine ilgi çekecek konu ve konukları ile ekrana geliyor! atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bu haftada çok özel dosyaları inceliyor.

Yaz aylarınıza keyif katacak, tutkunu olacağınız Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başlandı.



KEYİFLİ BİR SOHBET

Dizinin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor. atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yetenekli oyuncusu Selin Yeninci'yi sizlerle buluşturuyoruz.

Güzel oyuncuyla ilkler hakkında keyifli bir sohbet... Hepsi ve daha fazlası pazar günü 11.10'da Dizi TV'de!

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