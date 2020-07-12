‘İlk tanıştığımız yerde evet dedim’

BİR dönem pop müzik listelerine damgasını vuran şarkıcı Nez, 5. kez evleniyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi alan şarkıcı, o anı sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik yüzüğü ile poz veren Nez, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." ifadelerini kullandı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı.

DİĞER