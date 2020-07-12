  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘İlk tanıştığımız yerde evet dedim’

‘İlk tanıştığımız yerde evet dedim’

‘İlk tanıştığımız yerde evet dedim’
Giriş Tarihi: 12.7.2020
BİR dönem pop müzik listelerine damgasını vuran şarkıcı Nez, 5. kez evleniyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi alan şarkıcı, o anı sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik yüzüğü ile poz veren Nez, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." ifadelerini kullandı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İlk tanıştığımız yerde evet dedim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA