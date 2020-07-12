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Haberler Sarmaşık Metin Arolat’ın acı günü

’ın acı günü

Metin Arolat’ın acı günü
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Önceki gün İzmir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman şarkıcı Metin Arolat'ın annesi Nazire Arolat (78) son yolculuğuna uğurlandı. Nazire Arolat, dün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Başsağlığı dileklerini kabul eden şarkıcı Metin Arolat'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Nazire Arolat, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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