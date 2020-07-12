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Sinan-Burcu askı doludizgin

Sinan-Burcu askı doludizgin
Giriş Tarihi: 12.7.2020
AŞKLARI dolu dizgin devam eden şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, önceki gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Yemek yiyecekleri restorana ayrı ayrı gelip buluşan ikilinin keyfi yerindeydi. Akçıl'la mutlu bir birliktelik yürüten Kıratlı, mekan girişinde gazetecilerin Sinan Akçıl'ı tek çekmesi üzerine esprili bir şekilde, "Sinan'ı tek çekmek yasak" diyerek herkesi gülümsetti. Mekan çıkışında sevgilisi Burcu Kıratlı'ya arabasına kadar eşlik eden Akçıl, muhabirlere iyi çalışmalar dileyerek gözlerden uzaklaştı.
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