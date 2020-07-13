Aşırı terleme tehlike işareti olabilir

Terleme insan vücudunun ısısını sabit tutmaya yarayan fizyolojik bir olay olduğun belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar "Terleme bizim dışımızda gelişen, metabolizmamızın doğal bir fonksiyonudur" dedi. Navdar, terlemenin cildi nemlendirip, vücut ısısını sabitler ve vücudun boşaltım sistemine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

HASTALIK HABERCİSİ

Ne kadar terlediğimiz daha çok sahip olduğumuz ter bezi sayısının belirlediğini söyleyen Navdar, "Bir insan 2 ila 4 milyon arasında değişen sayıda ter beziyle doğar. Tüm bu ter bezleri ergenlik döneminde tamamen aktif duruma geçer. Her ne kadar kadınlarda daha fazla ter bezi olsa da erkeklerde bulunan ter bezleri daha çok aktiftir. Ancak bazı şartlar vardır ki terleme aşırı boyuta geçer ve çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu anlamda aşırı terlemenin nedenleri normal terleme nedenlerine göre farklılık gösterir. Ancak aşırı terlemenin de farklı nedenleri vardır. Birincil tip hiperhidrozda özellikle genetik etkenler ön plandadır. Sebebi ise ter bezlerinin normale oranla 4-5 kat fazla çalışmasıdır. İkincil tip hiperhidrozda ise aşırı terleme alkol ya da uyuşturucu madde yoksunluğu, akciğer hastalıkları, diyabet, düşük kan şekeri, troid bezinin fazla çalışması, menopoz, bazı kanser türleri, kalp hastalıkları, ateş ve enfeksiyonlar, tüberküloz gibi hastalıkların belirtisidir" dedi. Navdar, kişide terlemeyle birlikte yüksek ateş, göğüste ağrı, nabızda artış, nefes darlığı ve ani kilo kayıpları gözlemleniyorsa tehlike çanlarının çaldığını sözlerine ekledi.



BOTOKS VEYA CERRAHI

SEMPATİK sinir bütünlüğünün belli seviyelerde bozulması nedeniyle vücut bölgelerinde oluşan aşırı terlemenin, normal terleme düzeyine indirilmesi ancak cerrahi tedavi yöntemleriyle mümkün olduğunu söyleyen Navdar, Bu cerrahi uygulama deneyimli bir göğüs cerrahisi uzmanı tarafından genel anestezi uygulanarak yapılır. Bunun dışında geçici önlemlerle de aşırı terleme az da olsa kontrol altına alınabilir. Bu önlemler; deodorant kullanma, sistemik antikolinerjik ilaçlar, iyontoforez ve botoks uygulaması şeklinde özetlenebilir. Botoks uygulamasında koltuk altı, avuç içi veya ayak tabanına oldukça küçük iğnelerle müdahale edilir. Bu sayede ter bezlerinde sinir iletisini etkili bir şekilde bloke ederek etkisini gösterir" dedi.