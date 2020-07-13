En güçlü idrar söktürücü kiraz sapı

Kurutulmuş kiraz sapı geleneksel tıpta sık kullanılan şifalı bir bitkidir. Her ne kadar daha çok kirazın meyvesini yemeye alışık olsak da, sapları da en az meyvesi kadar besleyici ve faydalıdır. Çay olarak tüketildiğinde son derece güçlü bir idrar söktürücü olan kiraz sapı, böbrek taşlarının ve idrar yolu enfeksiyonlarının engeller. Ayrıca toksinlerin vücuttan idrarla atılmasına yardımcı olur, bunun nedeni içerdiği bulunan potasyum tuzlarıdır. Müshil etkisi nedeniyle kabızlık ve obezite tedavisinde de kullanılmaktadır. İçerdiği uçucu yağlar ve anti-inflamatuar özelliği ile gut ve romatizma gibi hastalıklarda destek tedavi olarak kullanılabilir.