İş teklifleri kesilince büyük aşk da bitti

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı yaza damgasını vurmuştu... İkili, Yunanistan'da startını verdikleri aşklarını Türkiye'de de saklamadan sürdürmüşlerdi. Çift, Kuyucuk'ta gözlerden uzak son tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıpratmaya başlamıştı. Ayrılık teklifi Cem Yılmaz'dan geldi.

'HAYIR' DİYEMEDİ

Serenay Sarıkaya gözyaşlarıyla dinledi Cem Yılmaz'ı ama "hayır" diyemedi. Suyun karşı tarafında Atina'da ateşlenen aşkın alevi suyun bu tarafında Çanakkale'de söndü. Korona günlerinde herkesin işleri sekteye uğramıştı ama yavaş yavaş normalleşme başlamasına rağmen ne Cem Yılmaz'a ne de Serenay'a yeni sezon öncesi proje teklifleri gelmedi. Yılın aşkı, yılın ayrılığı olarak bitti...

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkilerini sosyal medyadan paylaştıkları bu fotoğrafla açıklamıştı.



CEM'E SEVGİLİ DAYANMIYOR

CEM Yılmaz oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşandıktan sonra Ayşe Hatun önal'la 2.5 ay süren bir ilişki yaşadı. 2016 yazına ise Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yakınlaşması damga vurdu. Tam 'Aşk evliliğe mi gidiyor' manşetleri atılmaya başlamıştı ki, Cem Yılmaz'ın Şallı ile ilgili sorulara "Ateş et ve unut!" cevabı ikilinin yollarını ayırdı... Yılmaz, 2018'de Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtı.

Samyeli, Sarıkaya ile ilgili çıkan haberlere inanmamış, haber doğrulanınca gazetecilerden özür dilemişti.



GEÇTİĞİMİZ yıl Ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bundan sonra Yılmaz'ın Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Çiftin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı ve çift ayrıldı.