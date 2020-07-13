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Haberler Sarmaşık Keskin gözler için şeftali

Keskin gözler için şeftali

Keskin gözler için şeftali
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Sadece bir tane şeftali günlük ihtiyacınız olan C vitamininin yüzde 15'ini karşılar. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlar. Ayrıca, "serbest radikaller"den kurtulmaya da yardım eder. Beta-karoten adı verilen bir antioksidan, şeftaliye turuncu rengini verir. Onu yediğinizde, vücudunuz onu sağlıklı görme için önemli olan A vitamini haline getirir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminiz gibi vücudunuzun diğer kısımlarının da gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olur.

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