Keskin gözler için şeftali

Sadece bir tane şeftali günlük ihtiyacınız olan C vitamininin yüzde 15'ini karşılar. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasını sağlar. Ayrıca, "serbest radikaller"den kurtulmaya da yardım eder. Beta-karoten adı verilen bir antioksidan, şeftaliye turuncu rengini verir. Onu yediğinizde, vücudunuz onu sağlıklı görme için önemli olan A vitamini haline getirir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminiz gibi vücudunuzun diğer kısımlarının da gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olur.