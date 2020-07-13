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Serttaş’a 10 bin dolarlık yüzük

Serttaş’a 10 bin dolarlık yüzük
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki bir mekanda sahne aldı. İki saat sahnede kalan Serttaş'a iş insanı hayranı tarafından sürpriz yapıldı. Hayranı, Serttaş'a sahnedeyken 10 bin dolar (68 bin 920 TL) değerinde olduğunu belirtilen bir elmas yüzük hediye etti. Hediye karşısında duygulanan Serttaş, hayranına teşekkür etti.

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