Şeyma dans etti, 7 yaşındaki kızı Melisa eşyalarını taşıdı

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışına gidemeyen Şeyma Subaşı, 7 yaşındaki kızı Melisa Ilıcalı ile Marmaris'te tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın, ağır çantaları kızına taşıttığı videosu sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Bikinisiyle iskeleye doğru dans ederek yürüyen Subaşı, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'ya "Küçücük çocuğa eşya mı taşıtıyorsun" diyerek tepki yağdı.





