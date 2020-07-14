Ara Güler’in ilk fotoğrafı 20 bin liraya alıcı buldu

İstanbul Müzayede tarafından 46 eserin satışa sunulduğu online müzayedede en yüksek fiyata satılan eser, Ara Güler'in 1950 yılında çektiği 'Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor' fotoğrafı oldu. Fotoğraf, 20 bin 532 liraya satıldı. Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu.

AÇIK arttırmada 1956 tarihli 'Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay ve 1956 yılına ait "Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru"çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.