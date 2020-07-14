Balık tüketenlerde göz kuruluğu azalıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, Omega 3 alanlarda göz kuruluğunun azaldığına dikkat çekti. Geribeyoğlu, "Omega 3 açısından zengin, somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, ton balığı gibi balıkların yanı sıra; balık keten tohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de gözyaşı kalitesini artırıyor" dedi.

ŞENOL KANTÜRK