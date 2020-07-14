Ben de insanım

Haklarında ayrılık iddiaları çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftinden beklenen açıklama güzel oyuncudan geldi. Ayrılık haberlerini yalanlayan Serenay Sarıkaya, annesiyle yazlıkta olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ancak yine de Cem Yılmaz ile ayrılık haberlerinin çıkmasına sinirlenen ve Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayına tepkisiz kalmakla eleştirilen Sarıkaya Instagram hesabının hikaye bölümünden adeta ateş püskürdü.

DAHA önce ortak arkadaşları olan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in şiddet olaylarına tepkisiz kalmasıyla eleştirilen Sarıkaya, şunları söylemişti:



SINIRI AŞALI ÇOK OLDU

"SESİ çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden daha da serti zaten hazırda bekliyor. Bu mesleği seçmenin bedellerinden, olacak o kadar ünlüsün. İsminin oldu-ğu her şey çok okunuyor, dikkat çekiyor. 'Sesimizi çıkarmaya-lım büyümesin' deniliyor. Kabul etmiyorum. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların haya-tına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak... Ben her iftiraya 'yok öyle değil' diye-mem ki. Bu ne kadar yorucu."