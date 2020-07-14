Efsane isim Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benjamin dedesine inanılmaz benzerliği ile tanınıyordu.
Efsane isim Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benjamin dedesine inanılmaz benzerliği ile tanınıyordu.
Elvis Presley’nin torunu intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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