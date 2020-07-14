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Haberler Sarmaşık Elvis Presley’nin torunu intihar etti

’nin torunu etti

Elvis Presley’nin torunu intihar etti
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Efsane isim Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benjamin dedesine inanılmaz benzerliği ile tanınıyordu.

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