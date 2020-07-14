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Levent’in sahip çıktığı tay ameliyat edildi

Levent’in sahip çıktığı tay ameliyat edildi
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir çoban tarafından bulunan ayağı kırık taya sahip çıktı. Levent'in "Şirin" adını verdiği yaralı tay, İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağında ameliyat olarak koruma altına alındı. Geçtiğimiz senelerde Kurban Bayramında denize kaçan Ferdinand isimli boğanın yanına getirilen Şirin'in, kopmuş bacağı ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından protez bacak takılacak olan Şirin, sıcak yuvasında koruma altına alındı.

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