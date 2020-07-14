Obeziteyi engellemek için ekran süresini kısaltın

Kovıd-19 salgını ve uzaktan eğitim nedeniyle ev ortamında daha çok vakit geçiren çocuklar, hareketsizlik ve sürekli yemek yeme gibi nedenlerle obezite riskiyle karşı karşıya kalıyor. Doğru beslenme davranışları ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesiyle çocukluk çağında görülen obezitenin önüne geçmek mümkün. Tespitlere göre, ortaokula geçiş sürecinde kendi yiyecek seçimlerinde daha özgür olan ergenlerin sağlıksız yiyeceklere erişimi de kolaylaşıyor. Ebeveynlerin beslenme davranışları üzerindeki etkisinin sınırlandığı ve okullarda uygulanan pek çok program, obeziteyle mücadelede büyük önem taşıyor. Çocukların yemek yerken tablet, bilgisayar, telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar da obeziteyi tetikliyor.